Urbaner Wohnraum ist knapp und nicht jeder kann sich seinen Immobilientraum erfüllen. Wohnungsbauer müssen daher die Bedürfnisse verschiedener Gruppen bedienen. Eine Studie hat die Trends der nächsten Jahre beleuchtet.

Die Wohnwünsche werden vielfältiger und anspruchsvoller. Zugleich können sich viele Bürger mit einem Durchschnittseinkommen ein Leben in der Stadt nicht mehr leisten. Die aktuelle Studie "Wohntrends 2035" zeigt, worauf die Menschen in Deutschland besonders Wert legen. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW) warnt vor einer Spaltung in den Nachbarschaften und sieht die Integration als "nationale Daueraufgabe".

Die Studie wurde von den Forschungsinstituten Analyse & Konzepte (Hamburg) und Inwis (Bochum) im Auftrag des GdW erstellt. Basis war eine bundesweite telefonische Befragung von rund 3000 Personen ab 18 Jahren. Zur Einordnung wurden auch allgemein zugängliche Daten etwa des Statistischen Bundesamts genutzt. Hier nun die zentralen Trends und Entwicklungen.

Vielfalt für Alte, Zuwanderer, Single-Paare

Die Forscher erkennen als Trend, dass Wohnen in Deutschland vielfältiger wird. Mehr altengerechte Unterkünfte sind gefragt, weil Zahl und Anteil der über 65-Jährigen steigen werden - auf 27 Prozent der Deutschen im Jahr 2030. Zugleich dürften weiter zahlreiche Zuwanderer kommen, zum einen angeworbene Fachkräfte, zum anderen Flüchtlinge. Unter den Einheimischen wollen noch mehr allein leben. Manchmal ...

