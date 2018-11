Langfristig betrachtet befindet sich die BMW-Aktie immer noch in einem intakten Abwärtstrend. Dieser erfuhr seine letzte größere Korrektur in den Monaten Juli bis September. Mit dem Anstieg auf ein neues Hoch bei 86,74 Euro, wurde diese Phase jedoch am 21. September beendet und eine neue Abwärtswelle gestartet.

Sie gewann Ende September und Anfang Oktober noch einmal deutlich an Fahrt und ließ den Kurs am 25. Oktober bei 71,79 Euro auf ein neues Bewegungstief zurückfallen. Es folgte ein Anstieg, ... (Dr. Bernd Heim)

