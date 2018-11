Die Aurelius-Aktie befindet sich seit Mitte Mai in einem Bärenmarkt. Ausgehend von einem bei 65,70 Euro erreichten Hoch ging die Aktie in einen Abwärtstrend über. Dieser hat die Aktie in der ersten Oktoberhälfte zum ersten Mal an die Marke von 38,00 Euro herangeführt.

Insgesamt zweimal wurde die Unterstützung in den letzten sechs Wochen getestet. Die Bullen konnten jeden dieser Tests für sich entscheiden und den Kurs anschließend in eine Seitwärtsbewegung übergehen lassen. Sie verläuft in einer ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...