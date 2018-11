AURORA, Ontario, Nov. 14, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --gab heute bekannt, dass die Toronto Stock Exchange ("TSX") die Absichtserklärung des Unternehmens für das Normal Course Issuer Bid (die "Erklärung") akzeptiert hat. Gemäß der Erklärung kann Magna bis zu 33.200.000 seiner Stammaktien (das "Angebot") kaufen. Dies sind etwa 10 % seines öffentlichen Streubesitzes. Zum 2. November 2018 hatte Magna 334.257.524 ausgegebene und umlaufende Stammaktien, einschließlich eines öffentlichen Streubesitzes von 332.209.834 Stammaktien.

Die Hauptzwecke des Angebots sind Käufe zur Stornierung sowie Käufe zur Finanzierung der aktienbasierten Vergütungen oder Programme von Magna und/oder der Verpflichtungen von Magna in Bezug auf seine aufgeschobenen Gewinnbeteiligungspläne. Magna kann seine Stammaktien von Zeit zu Zeit erwerben, wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass der Marktpreis seiner Stammaktien attraktiv ist und der Kauf eine angemessene Verwendung seiner Finanzmittel und im besten Interesse des Unternehmens wäre.

Das Angebot beginnt am 15. November 2018 und endet spätestens am 14. November 2019. Alle Käufe von Stammaktien im Rahmen des Angebots können über die TSX zum Marktkurs zum Zeitpunkt des Kaufs gemäß den Regeln und Richtlinien der TSX oder an der New York Stock Exchange ("NYSE") in Übereinstimmung mit Regel 10b-18 des U.S. Securities Exchange Act von 1934 getätigt werden. Käufe können auch über alternative Handelssysteme in Kanada und/oder den USA, durch private Vereinbarung oder im Rahmen eines spezifischen Aktienrückkaufprogramms gemäß einem von einer Wertpapieraufsichtsbehörde erteilten Befreiungsbescheid des Emittenten erfolgen. Bei Käufen, die im Rahmen solcher privater Vereinbarungen oder eines spezifischen Aktienrückkaufprogramms im Rahmen eines Befreiungsbescheids des Emittenten getätigt werden, kommt ein Abschlag auf den aktuellen Marktkurs zur Geltung. Die Regeln und Richtlinien der TSX enthalten Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Angebots erworben werden können, basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der Stammaktien an der TSX. Ebenso sehen die "Safe Harbor"-Bedingungen der Regel 10b-18 bestimmte Beschränkungen für die Anzahl der Aktien vor, die an der NYSE pro Tag erworben werden können. Infolge solcher Einschränkungen beträgt die Höchstzahl an Aktien, die während des Angebots pro Tag an der TSX erworben werden können, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen für Blockkäufe, 256.449. Diese Zahl stellt 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der letzten sechs Monate dar (dies sind 1.025.798 Stammaktien an der TSX). Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen für Blockkäufe beträgt die Höchstzahl an Aktien, die pro Tag an der NYSE erworben werden können, 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens in den vier Kalenderwochen vor dem Kaufdatum. Vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Anforderungen wird die tatsächliche Anzahl der erworbenen Stammaktien und der Zeitpunkt solcher Käufe unter Berücksichtigung zukünftiger Kursschwankungen und anderer Faktoren von Magna festgelegt. Alle Käufe unterliegen den üblichen Handels-Blackouts von Magna. Alle während einer Blackout-Periode getätigten Käufe werden nur gemäß einem vordefinierten automatischen Wertpapierkaufplan getätigt, den Magna mit seinem zuständigen Broker abschließen kann.

Das aktuelle Normal Course Issuer Bid, das im November 2017 für den Kauf von bis zu 35.800.000 Stammaktien angekündigt wurde, endet am 14. November 2018. Zum Handelsschluss am 2. November 2018 hat Magna 28.791.909 Stammaktien zu einem gewichteten durchschnittlichen Kurs von 57,80 US-Dollar erworben. Die Käufe wurden im Rahmen von Offenmarkttransaktionen an der TSX und NYSE sowie durch spezifische Aktienrückkaufprogramme gemäß den von einer Wertpapieraufsichtsbehörde erteilten Befreiungsbescheiden des Emittenten getätigt.

ÜBER MAGNA INTERNATIONAL(1) - Wir haben über 173.000 unternehmerisch denkende Mitarbeiter, die sich der Bereitstellung von Mobilitätslösungen verschrieben haben. Wir sind ein Mobilitätstechnologie-Unternehmen und mit 340 Fertigungsbetrieben und 89 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 27 Ländern einer der größten Automobilzulieferer der Welt. Zu unseren Kernkompetenzen zählen Außenausstattungen und Karosseriebau, Antriebs- und Sichtsysteme, Sitzsysteme sowie Gesamtfahrzeugentwicklung und -produktion. Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt. Weitere Informationen über Magna erhalten Sie unter www.magna.com.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die - soweit es sich nicht um historische Tatsachen handelt - "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung sind, insbesondere zukünftige Käufe unserer Stammaktien im Rahmen des Normal Course Issuer Bid, einschließlich gemäß privater Vereinbarungen oder eines spezifischen Aktienrückkaufprogramms in Form eines von der Ontario Securities Commission genehmigten Befreiungsbescheids des Emittenten. Zukunftsgerichtete Aussagen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über unsere Zukunftspläne, Ziele oder die wirtschaftliche Entwicklung oder die Annahmen, die einer der vorstehenden Aussagen zugrunde liegen. Wir verwenden Wörter wie "können", "wären", "könnten", "sollten", "werden", "wahrscheinlich", "erwarten", "damit rechnen", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "Ausblick", "vorhersagen", "schätzen" sowie ähnliche Ausdrücke, die sich auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse beziehen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und basieren auf Annahmen und Analysen, die wir angesichts unserer Erfahrungen und unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten, getroffen bzw. vorgenommen haben. Ob jedoch die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen unseren Erwartungen und Vorhersagen entsprechen, unterliegt einer Reihe von Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und deren Auswirkungen schwer vorhersehbar sein können. Diese Risiken, Annahmen und Unsicherheiten umfassen unter anderem folgende Auswirkungen: wirtschaftliche Zyklizität, relative Wechselkurse, Risiken bei finanzieller Flexibilität, Aktienkursschwankungen, Gerichts- und behördliche Verfahren gegen uns, Gesetzesänderungen und andere Faktoren, die in unserem Jahresinformationsblatt, das bei den Wertpapierkommissionen Kanadas eingereicht wurde, und in unserem Jahresbericht auf Formular 40-F, der bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, sowie in nachfolgenden Einreichungen festgelegt sind. Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen raten wir den Lesern, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zudem sollten die Leser insbesondere die verschiedenen Faktoren berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind.

(1) Die Zahlen zu Fertigungsbetrieben, Produktentwicklung, Konstruktions- und Vertriebszentren sowie Mitarbeiter schließen bestimmte, nach der Equity-Methode bewertete Geschäftstätigkeiten ein.