Der Vorsitzende von Polens Nationaler Kommission für Finanzkontrolle (KNF), Marek Chrzanowski, ist nach Korruptionsvorwürfen zurückgetreten.

In einer von der polnischen Nachrichtenagentur PAP veröffentlichten Erklärung gab Chrzanowski am Dienstag seinen Rücktritt bekannt, wies die Anschuldigungen aber zugleich als "verlogen und gegenstandslos" zurück. Nach Angaben des Chefs der angeschlagenen Getin Noble Bank, Leszek Czarnecki, soll Chrzanowski Bestechungsgelder im Gegenzug für Hilfen für die Bank gefordert haben. Die polnische Zeitung "Gazeta Wyborcza" berichtete am Dienstag, Czarnecki habe sein Treffen mit Chrzanowski bei der KNF im März aufgezeichnet. Chrzanowski erklärte, die Anschuldigungen zielten darauf ab, seine "Person als Vorsitzender der KNF zu diskreditieren, um Druck auf den Prozess der Restrukturierung einer Bank auszuüben". Die KNF hatte früher am Dienstag erklärt, Chrzanowski habe "rechtliche Schritte im Zusammenhang mit falschen Anschuldigungen eingeleitet". Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki forderte die Staatsanwaltschaft auf, zu den Vorwürfen zu ermitteln. Die polnische...

