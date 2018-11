Chipaktien sind zurzeit an der Börse nicht in Mode. Egal ob sie Intel, AMD, Nvidia oder eben Infineon heißen, die Kursverluste der letzten Wochen sind zum Teil beträchtlich. Auf der anderen Seite könnten die derzeitig niedrigen Kurse doch eine attraktive Einstiegschance sein, schließlich wird die Zukunft noch digitaler und die Nachfrage nach Halbleitern stetig steigen. Ein Blick auf die Chancen und Risiken am Beispiel von Infineon.

Kursziel über 20 Euro?

Fast 29 Prozent hat die Aktie ... (Sebastian Steyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...