Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.XONA: Exxon am 13.11. -2,29%, Volumen 126% normaler Tage , BCO: Boeing am 13.11. -2,11%, Volumen 117% normaler Tage , CHV: Chevron am 13.11. -1,74%, Volumen 112% normaler Tage , PRG: Procter & Gamble am 13.11. 0,83%, Volumen 151% normaler Tage , AEC1: American Express am 13.11. 1,29%, Volumen 87% normaler Tage , INL: Intel am 13.11. 1,59%, Volumen 97% normaler Tage , Dow Jones: -0,40% Aktie Symbol SK Perf. Intel INL 47.390 1.59% American Express AEC1 107.860 1.29% Procter & Gamble PRG 93.470 0.83% ...

