Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BAYN: Bayer am 13.11. -2,87%, Volumen 172% normaler Tage , EOAN: E.ON am 13.11. -0,22%, Volumen 79% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 13.11. -0,09%, Volumen 170% normaler Tage , BAS: BASF am 13.11. 2,60%, Volumen 143% normaler Tage , DAI: Daimler am 13.11. 2,94%, Volumen 114% normaler Tage , IFX: Infineon am 13.11. 4,15%, Volumen 204% normaler Tage , DAX: +1,30% Aktie Symbol SK Perf. Infineon IFX 17.460 4.15% Daimler DAI 51.890 2.94% BASF BAS 69.580 2.60% ThyssenKrupp ...

