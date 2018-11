Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist unbeliebter denn je. Die Reformen des französischen Staatschefs zeigen auch deshalb keine Wirkung, weil Firmen noch immer zu wenig investieren.

Nein, die Sympathien seiner Landsleute genießt er nicht mehr. "Sie zermalmen uns", ruft ein Passant dem Staatschef zu, als Emmanuel Macron über den Gräbern von Verdun den Frieden mit der eigenen Bevölkerung sucht. "Warum massakrieren Sie uns?", fragt eine Rentnerin in den Ardennen. "Sie sind hier nicht erwünscht," schleudert ihm ein Gewerkschafter beim Besuch eines Renault-Werks entgegen. Wann immer sich die Gegenwart vor die Vergangenheit drängt in diesen Gedenktags-Wochen, herrscht in Frankreich Konfrontation statt Versöhnung.

Sechs Tage war Frankreichs Präsident vorige Woche an Orten der Erinnerung an den Ersten Weltkriegs unterwegs, der vor 100 Jahren zu Ende ging. Es sollte eine Geschichts- und Aufbruchstour werden: "So wie das tödlich getroffene Frankreich sich gestern wieder aufgerichtet hat, kann es sich auch heute wieder neu entfalten", sagte Macron. Doch vom historischen Pathos des Präsidenten wollte in der strukturschwachen Region niemand etwas wissen. Es verstärkte sich der Eindruck, dass Macron seine Bürger nicht mehr erreicht. Nur noch jeder vierte Franzose hat eine positive Meinung von dem Mann, der vor anderthalb Jahren als großer französisch-europäischer Hoffnungsträger die Herzen eroberte.

Macron wollte sein Land aus dem Gefängnis politischer Verzagtheit und ökonomischer Tradition befreien, es reformieren und dynamisieren, seinen traditionellen Stolz mit Kraft und Zuversicht anreichern. Und heute? Man kann nicht sagen, Macron habe nicht geliefert. Eher hat er zu viel geliefert - und damit vor allem seine Landsleute überfordert. Auch mit seinem neunapoleonischen Amtsgebaren. Er wirkt oft entrückt, wie eine säkulare Königsfigur in prächtiger Theaterkulisse - und in der Größe seiner Person und Vorhaben dem Volk seltsam enthoben.

Wie Macron Sympathien verspielt hat

Und diese Entfremdung hat Folgen. Für die französische wie die europäische Wirtschaft. "Es ist schwierig, wenn ein Teil der Bevölkerung verzweifelt ist," sagt der Sozialunternehmer Jean-Marc Borello, der zum engen Führungskreis der Macron-Bewegung La République en Marche ...

