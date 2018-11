Tagesgewinner war am Dienstag Steinhoff mit 10,55% auf 0,11 (26% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,22%) vor KUKA mit 8,74% auf 70,90 (97% Vol.; 1W -1,53%) und Geely mit 8,12% auf 1,73 (30% Vol.; 1W -4,95%). Die Tagesverlierer: FE Ltd mit -30,00% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), windeln.de mit -8,45% auf 0,63 (46% Vol.; 1W -23,41%), Pantaflix mit -7,22% auf 34,70 (18% Vol.; 1W -11,93%) Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (101460,41 Mio.), Vodafone (64632,66) und HSBC Holdings (62596,16). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Aurora Cannabis (734%), Mologen (458%) und S&T (396%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist publity mit 79,89%, die beste ytd ist GVC Holdings ...

