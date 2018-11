Die Technologiewerte waren lange Zeit einer der wichtigsten Kurstreiber der in die Jahre gekommenen Rally am Aktienmarkt. Doch mittlerweile ist der Aufschwung auch hier ins Stocken geraten. Ein gutes Beispiel für diese Entwicklung gibt derzeit die Apple-Aktie ab, die jüngst wieder unter die Marke von 200 USD zurückgefallen ist. Aktuell wird eine charttechnisch sehr wichtige Haltezone ausgelotet, welche sich aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 193 USD), der 50%-Korrektur des Aufwärtsimpulses seit Februar (192 USD) sowie dem Haussetrend seit Sommer 2016 (akt. bei 190 USD) speist. Auf diesem Niveau entsteht also ein bedeutender Taktgeber mit charttechnischer Schlüsselfunktion. Schließlich würde ein Bruch dieser Bastion die Probleme der Aktie ...

