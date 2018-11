Europas Börsen haben am Dienstag fester geschlossen und damit einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder wettgemacht. Auftrieb kam am späteren Nachmittag nach Medienberichten über eine Einigung in den laufenden Brexit-Verhandlungen. Nach Börsenschluss informierte schließlich die britische Regierung über den Durchbruch. Bevor sich Großbritannien zu Wort meldete, hatten bereits britische und irische Medien wie BBC und RTE berichtet, dass sich die Unterhändler Großbritanniens und der EU auf den Text für das Austrittsabkommen geeinigt hätten. Unter den einzelnen Branchen gerieten diesmal vor allem Aktien der Öl- und Gaskonzerne unter Druck. Der Sektor war mit minus 1,8% Schlusslicht in Europa. Die Telekombranche hingegen legte mit ...

