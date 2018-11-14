sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 14.11.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 598 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

26,04 Euro		-1,02
-3,77 %
WKN: A118Z8 ISIN: AT0000A18XM4 Ticker-Symbol: DQW1 
Aktie:
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
SMI MID
1-Jahres-Chart
AMS AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
AMS AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
26,187
26,333
10:43
26,16
26,26
10:43
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
AMS AG
AMS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMS AG26,04-3,77 %
MORPHOSYS AG99,60-1,87 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG37,915-0,20 %