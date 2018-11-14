CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 35 (40) CHF - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 20 (20,50) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 50 (60) CHF - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 440 (450) DKK - 'NEUTRAL' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 90 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 67 (69) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG BELÄSST LANXESS AUF 'SELL' - ZIEL 55,00 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR RHÖN-KLINIKUM AUF 23,50 (27,75) EUR - 'HOLD'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 88 (90) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 77 (95) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR DIALOG SEMI AUF 31 (32,50) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...