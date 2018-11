Die Immofinanz hat insgesamt acht Fachmarktzentren in Slowenien, Serbien und Kroatien erworben. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt rund 90,5 Mio. Euro, wie die Immo-Company mitteilt. Die zugekauften Retail Parks sind voll vermietet und erwirtschaften jährliche Mieterlöse von rund 7,2 Mio. Euro, das entspricht einer Bruttorendite von 8,0%. Das Stop Shop-Portfolio der Immofinanz wächst damit auf 80 Standorte in neun Ländern mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 567.000 m² und einem Buchwert von rund 800 Mio. Euro. Weitere Ankäufe werden evaluiert, zudem befinden sich aktuell zwei Stop Shops in Polen und Serbien in der aktiven Projektentwicklung. "Mit den Zukäufen stärken wir unsere Position als führender ...

