China wird auch als Entwicklungsstandort für Mercedes-Benz immer wichtiger. Der Konzern plant ein neues Entwicklungszentrum, das 2020 starten soll.

Daimler weitet seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in China aus. Der Stuttgarter Autobauer kündigte am Mittwoch den Bau eines zweiten Zentrums in Peking an, in dem Ingenieure ab 2020 Fahrzeuge und Komponenten testen werden.

