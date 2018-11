Die 9-Monats-Zahlen von QSC zeigen u.a. einen Umsatzanstieg für diesen Zeitraum von 4% auf 276,4 Mio. Euro. Wieder einmal war es der Bereich "Cloud", der sich als Wachstumsträger erwies: Dort stiegen die Umsätze demnach um 31% auf 25,5 Mio. Euro. Dieser Bereich macht allerdings gemessen an den Umsätzen gerade mal ein knappes Zehntel von QSC aus. Und nicht überall lief es so gut, wie der Blick auf den QSC-Bereich "Outsourcing" zeigt, wo die Umsätze von 77,9 Mio. Euro in den ersten neun Monaten ... (Peter Niedermeyer)

