Evotec 4.38% Th96tr (TH96TR): FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Evotec nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das Biotechnologieunternehmen habe die Konsensschätzungen deutlich übetroffen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2018 erscheine konservativ und könnte übertroffen werden. Angesichts der ungerechtfertigten Kursverluste in den vergangenen Wochen ergebe sich eine gute Einstiegsmöglichkeit./mf/mis Quelle: https://www.finanzen.net/analyse/EVOTEC_buy-Deutsche_Bank_AG_660515 (14.11. 12:33) >> mehr comments zu Evotec: www.boerse-social.com/launch/aktie/evotec_oai_ag S&T -2.00% ...

