Aktionär der Bayer AG zu sein, ist schon seit mehr als drei Jahren keine Freude mehr, denn die Aktie befindet sich seit April 2015 in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Im Rahmen dieses Abwärtstrends fiel die Aktie am 13. September auf ein Tief bei 69,40 Euro zurück.

Es folgte eine kurze Erholung, die jedoch in der zweiten Oktoberhälfte an der 50-Tagelinie scheiterte und zu einem erneuten Absturz der Aktie führte. Am 22. Oktober startete die Bayer-Aktie mit einer großen Kurslücke zwischen ... (Dr. Bernd Heim)

