Nasdaq-100 - Jetzt sind die Käufer gefragt!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index fiel zuletzt, wie erwartet, zurück und erreichte relativ zügig das Ziel bei 6.924 Punkten. Im gestrigen Handel schloss der Index der US-Technologietitel eine Kurslücke bei 6.816 Punkten und erreichte zugleich das dortige 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten großen Erholungsstrecke.

Das erreichte Kursniveau bietet nun eine exzellente Basis für eine kurzfristige Erholung, wobei die Marken von 6.924 und 6.960 Punkten als Ziele benannt werden können. Ausgehend von diesen Kursniveaus besteht wieder die Gefahr, dass der Nasdaq-100 nach unten abdreht und seine übergeordnete Abwärtsbewegung in Richtung 6.770 und 6.670 Punkten fortsetzt.

Über der Schlüsselmarke von 6.960 Punkten gewinnen kurzfristig indes wieder die Bullen die Oberhand, wobei es bis hinauf auf 7.125 Punkte auch zwei Gaps zur Oberseite im Stundenchart des Nasdaq-100 zu schließen gibt. So oder so deutet sich also eine große Bewegung an. Noch in dieser Handelswoche dürfte die Entscheidung fallen.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.10.2018 - 14.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 14.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

