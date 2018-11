Die Gesamtverzinsung bleibt bei durchschnittlich 3,4 Prozent. Experten sehen den seit Jahren anhaltenden Abwärtstrend bei den Beteiligungen gestoppt.

Die Axa Lebensversicherung hält die Verzinsung auf die Policen ihrer Kunden im dritten Jahr in Folge stabil. Die Überschussbeteiligung bleibe 2019 bei 2,9 Prozent, teilte die Tochter der französischen Axa am Mittwoch in Köln mit. Die Gesamtverzinsung - inklusive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...