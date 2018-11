Fans und Anleger von Borussia Dortmund jubeln über Erfolge in Serie. Die Aktie greift historische Marken an. Analysten sind jedoch vorsichtig.

Das junge Team von Borussia Dortmund (BVB) mischt den deutschen Fußball auf. Vorläufiger Höhepunkt war jüngst der 3:2-Sieg gegen Rekordmeister FC Bayern München. Auf dem Platz läuft es optimal: Tore wie am Fließband, Tabellenführung in der Bundesliga und wichtige Siege im europäischen Wettbewerb.

Doch nicht nur BVB-Fans jubeln. Auch Anleger lässt die Erfolgsserie hoffen. Erstmals seit dem Jahr 2000 ist der Kurs der BVB-Aktie zuletzt wieder über zehn Euro gestiegen. Das bedeutet 60 Prozent plus in wenigen Monaten. Eine lange Geduldsprobe könnte damit ein Ende haben: Ende Oktober 2000 kam das Papier mit einem Emissionspreis von elf Euro an die Börse - ein Wert, den es danach nicht halten konnte. Denn sportlicher Übermut stürzte den BVB zeitweise in eine Schuldenkrise.

So galt die Aktie fast ein Jahrzehnt als ein Investment für Liebhaber. Wegen des Existenzkampfes sank der Kurs sogar unter ein Euro. Die große Wende schaffte dann Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: Er rettete den Verein finanziell. Und mit Kulttrainer Jürgen Klopp gelang ihm 2008 sportlich überdies ein Glücksgriff.

Zehn Jahre später glänzt die Marke des BVB wie selten zuvor. Wirtschaftlich legte der Verein für das Geschäftsjahr 2017/18 Zahlen vor, von denen vor ein paar Jahren niemand im Verein zu träumen wagte. Mit einem Umsatz von knapp 540 Millionen Euro rückt der BVB unerwartet dicht an Marktführer Bayern München heran. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verdiente der BVB stolze 127 Millionen Euro.

Geht da noch mehr? Das fragen sich Fans und Anleger. Die Antwort des Managements vor Investoren lautet: "Der Wert des Vereins ...

