Die Digitalisierung, Industrie 4.0 und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) stellen Anwender vor neue Herausforderungen: Daten müssten laut Siemens verstärkt die traditionelle Trennung von Netzwerken in Industrie- und Büroumgebungen überwinden. Doch industrielle Netzwerke seien meist nur lose an die IT-Netzwerke in Unternehmen angebunden, was zu Lücken bei der Sichtbarkeit von Daten und Geräten führen könne. Diese Trennung zu überwinden hat man sich bei Siemens jetzt zur Aufgabe gemacht ... (Achim Graf)

