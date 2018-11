Bayer scheint unter dem Kauf von Monsanto und der damit einhergehenden Problematik (Gerichtsverfahren in den USA und hohe Strafen, die Monsanto wegen des Pflanzenschutzgiftes Glyphosat zahlen muss) deutlich zu leiden. Auch am Mittwoch ging es für die Aktie nach unten. Bei einem Abschlag von 3 % sinken die Notierungen inzwischen in Richtung 65 Euro. Dann wäre nach Auskunft der charttechnischen Analysten sogar ein weiterer Absturz bis auf 60 Euro möglich, sofern keine wirtschaftlichen Gründe gefunden ... (Frank Holbaum)

