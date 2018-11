Für Tesla ging es am Mittwoch leicht nach unten. In Deutschland wurde dabei teilweise die 300-Euro-Marke durchbrochen. Dabei ist die Aktie allerdings auch hier noch immer im Bereich einer sehr starken charttechnischen Unterstützung. Am Befund, wonach sich der Wert in einem Aufwärtstrend befindet, hat sich nichts geändert. In den USA gingen die Kurse sogar noch leichter zurück bzw. erholten sich im Handelsverlauf wieder. Insofern ist der charttechnische Aufwärtstrend weiter unangefochten.

Kursziel ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...