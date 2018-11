Die Deutsche Bank hat am Mittwoch deutlich besser abgeschnitten als zuletzt. Zunächst ging es an einzelnen Märkten sogar bergauf für das Finanzinstitut. Unter dem Strich stehen jedoch weiter fallende Notierungen. Damit wird die Chance auf ein Comeback nach oben immer geringer. Denn Charttechniker beharren darauf, dass die Aktie zunächst das Niveau von 9 Euro erreichen müsste, um überhaupt wieder minimal Hoffnung zu schöpfen. Hier befindet sich die längerfristige charttechnische Untergrenze, in ... (Frank Holbaum)

