Die Aktionäre der Beteiligungsgesellschaft Aurelius haben in diesem Jahr wenig Grund zur Freude. Zwar konnte die Aktie in den Anfangsmonaten zunächst zulegen und Mitte Mai bis auf knapp 66,00 Euro ansteigen, doch die Tatsache, dass den Käufern bereits vor dem Erreichen des Vorjahreshochs von 67,32 Euro die Kräfte ausgingen, zeigte das ganze Dilemma. So entstand ein Doppel-Top, das die Bären zur Ausbildung eines kräftigen Abwärtstrends nutzten. Dieser hat den Kurs der Aktie bis unter die 40-Euro-Marke ... (Alexander Hirschler)

