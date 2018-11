Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.MRK: Merck KGaA am 14.11. 4,81%, Volumen 240% normaler Tage , FRE: Fresenius am 14.11. 2,57%, Volumen 177% normaler Tage , EOAN: E.ON am 14.11. 3,39%, Volumen 178% normaler Tage , ALV: Allianz am 14.11. -1,71%, Volumen 99% normaler Tage , BAYN: Bayer am 14.11. -3,21%, Volumen 154% normaler Tage , WDI: WireCard am 14.11. -5,03%, Volumen 261% normaler Tage , DAX: -0,52% Aktie Symbol SK Perf. Merck KGaA MRK 98.000 4.81% E.ON EOAN 8.969 3.39% Fresenius FRE 53.380 2.57% Allianz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...