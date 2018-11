Tagesgewinner war am Mittwoch FE Ltd mit 14,29% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 14,29%) vor Steinhoff mit 10,09% auf 0,12 (46% Vol.; 1W 5,26%) und Advanced Micro Devices, Inc. mit 6,12% auf 20,81 (141% Vol.; 1W -4,72%). Die Tagesverlierer: SolarWorld mit -10,87% auf 0,11 (4% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,02%), Bilfinger mit -10,44% auf 33,12 (275% Vol.; 1W -11,44%), Aurora Cannabis mit -8,06% auf 6,16 (1032% Vol.; 1W -23,76%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (62292,01 Mio.), Vodafone (56274,05) und BP Plc (55561,27). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Aurora Cannabis (1032%), RTL Group (891%) und Bechtle (356%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist GVC Holdings ...

