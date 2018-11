Tagesgewinner war am Mittwoch YY Inc. mit 8,81% auf 65,68 (123% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,47%) vor Drillisch mit 6,67% auf 41,28 (182% Vol.; 1W 2,28%) und Evotec mit 5,33% auf 18,68 (181% Vol.; 1W -3,61%). Die Tagesverlierer: AMS mit -9,87% auf 24,48 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -33,15%), WireCard mit -5,03% auf 149,10 (275% Vol.; 1W -5,69%), SBO mit -4,87% auf 70,30 (167% Vol.; 1W -8,76%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (40347,33 Mio.), Glencore (34782,93) und Apple (22046,39). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Verbund (459%), WireCard (275%) und Merck KGaA (275%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Tesla mit 32,93%, die beste ytd ist Verbund mit ...

