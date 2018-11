Zürich (ots) -



Ein Jugendlicher, der sich heute für einen Lehrberuf entscheiden

soll, steht vor ganz anderen Herausforderungen als noch vor wenigen

Jahren. Wie verändert sich ein Beruf im Zuge der Digitalisierung? Hat

der Beruf auch längerfristig Zukunft? Mit der Präsentation von 240

Lehrberufen und zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten ist die

Berufsmesse Zürich vom 20. bis 24. November 2018 in der Messe Zürich

der ideale Treffpunkt für Berufswahl, Grund- und Weiterbildung.



Gleichzeitig wie manche Berufe verschwinden, entstehen neue

Berufsbilder, weil neue Kompetenzen oder Spezialisierungen gefragt

sind. Nebst den Jugendlichen sollten auch Orientierungsinstanzen wie

Medien, Lehrer und insbesondere auch die Eltern über die

Berufsbildung und mögliche Entwicklungsszenarien Bescheid wissen.

Klar ist auch, dass Jugendliche in einer Berufslehre nicht nur das

berufliche Know-how erhalten. Kompetenzen wie Kundenorientierung,

Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Freundlichkeit stärken die

persönliche Reife. Umso wichtiger ist es, einen Lehrberuf zu wählen,

der den eigenen Neigungen entspricht.



Vom Erfahrungsschatz der Lernenden profitieren



Mit 240 Lehrberufen und zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten

ist die Berufsmesse Zürich vom 20. bis 24. November 2018 der ideale

Treffpunkt für Berufswahl, Grund- und Weiterbildung. In den Hallen

der Messe Zürich können Schülerinnen und Schüler sich auch über ganz

neue Berufe und veränderte Ausbildungen orientieren.



Zudem spielt die Interaktivität an der Berufsmesse eine grosse

Rolle. Den Besuchern sollen die verschiedenen Lehrberufe und

Weiterbildungsangebote nähergebracht werden, indem sie nicht nur

zuschauen, sondern diese auch selber ausprobieren können. Dass an

jedem Stand nebst Berufsbildungsverantwortlichen auch Lernende

anwesend sind, macht es insbesondere den Jugendlichen leichter,

Informationen zum möglichen Traumberuf von einem praktisch

Gleichaltrigen zu erhalten.



Kurz, knackig, kompetent: das Begleitprogramm



Im Forum vermitteln Referate wichtige Informationen zu den Themen

Berufswahl, Bewerbung, Lehrstellensuche, Schnupperlehre und

Berufsmaturität. Für die Eltern finden speziell auf ihre Bedürfnisse

zugeschnittene Referate am Mittwochnachmittag und Samstag statt. Um

den anspruchsvollen Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt zu

meistern, finden die Jugendlichen im Bewerbungscampus verschiedene

kostenlose Dienstleistungen. Hier können sie zum Beispiel ihre

eigenen Bewerbungsunterlagen überprüfen lassen. Wer für sein Dossier

noch kein passendes Foto hat, kann sich professionell ablichten

lassen. In diskreten Gesprächsinseln können die Jugendlichen mit

Experten aus der Wirtschaft die Situation in einem Bewerbungsgespräch

üben. Weiter können mit dem Berufswahltest die persönlichen

Fähigkeiten, Interessen und Stärken abgefragt werden. Aufgrund dieser

Angaben erhält jeder Jugendliche Vorschläge zu passenden

Berufsfeldern und entsprechenden Ausstellern vor Ort. Auch

Jugendliche, bei denen Stärken und Persönlichkeit erst auf den

zweiten Blick zum Vorschein kommen, finden an der Berufsmesse Zürich

die entsprechenden Angebote für ihre berufliche Integration. Mit

CollectMe können Ausstellerinformationen und Unterlagen auf eine

Karte gespeichert und diese später auf dem Smartphone oder Computer

angesehen werden.



Wichtige Partner



Organisiert wird die Berufsmesse Zürich vom KMU- und

Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) und der MCH Messe Zürich. Als

grösster Arbeitgeberverband des Kantons Zürich ist dem KGV die

Berufslehre ein besonderes Anliegen, um die Bedingungen für die

KMU-Lehrbetriebe, die 80 Prozent der Lernenden ausbilden, permanent

zu verbessern.



Zu den Sponsoren der Berufsmesse Zürich zählen die Zürcher

Kantonalbank, der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich sowie das

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.

Medienpartner der Berufsmesse Zürich sind Energy Zürich, TeleZüri und

der Tages-Anzeiger.



Berufsmesse Zürich



Datum Dienstag, 20. bis Samstag, 24. November 2018

Ort Messe Zürich (Hallen 1 und 2)

Öffnungszeiten Di bis Fr von 8.30 bis 17 Uhr, Sa von 10 bis 17 Uhr

Eintritt kostenlos

Internet www.berufsmessezuerich.ch

Facebook www.facebook.com/berufsmessezuerich.ch

Twitter berufsmesse, bmz

Snapchat www.snapchat.com/add/berufsmessezh



