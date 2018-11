Barcelona (awp/awp/sda/reu) - Der Kabelnetzbetreiber Liberty Global sieht keine Not für einen Verkauf der Schweizer Tochter UPC. "Wir müssen nicht unbedingt, das ist wirklich wichtig", sagte Liberty-Global-Finanzchef Charlie Bracken am Donnerstag auf einer Technologie-, Medien- und Telekomkonferenz von Morgan Stanley in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...