Viele schöne leise Autos: Im Grunde geht es nur darum, dass der europäische Marktstart von Tesla Model 3 in der ersten Jahreshälfte 2019 ein riesiger Erfolg wird. Deshalb bereitet das Unternehmen diesen denn auch generalstabsmäßig vor. Laut eines Berichts auf "t3n.de", Magazin für digitales Business, vom Donnerstag will Tesla vorab sein eignes Ladenetzwerk in Europa deutlich ausweiten. Drew Bennett, Chef des globalen Ladeinfrastruktur-Netzwerkes von Tesla, habe im Gespräch mit der britischen ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...