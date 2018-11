In diesem Jahr ist der Kurs der Porsche-Aktie schon häufiger gefallen, vor allem zwischen Mai und Juni ging es hoch her. Seither befindet sich der Kurs in einem seitwärts gerichteten Trend und verläuft in einer Range zwischen 50 und 60 Euro. Seit gestern steigt der Kurs wieder an und liegt aktuell bei knapp 57 Euro.

Charttechnische Analyse unter Betrachtung der gleitenden Durchschnitte: Wie verhalten sich diese zurzeit?

Im Juni und Juli fanden zwei Kreuzungen von gleitenden Durchschnitten ... (Anna Hofmann)

