Während der Markt lustlus bleibt (ich bin für die kommenden Monate aber recht optimistisch), beinhaltet die heutige gabb-Ausgabe bereits viele Themen, die für uns in den kommenden Monaten wichtig werden. Also: Heute erscheint das Börse Social Magazine #22, in diesem kommuniziert die startup300AG, dass man Kurs Richtung Wiener Börse, konkret den neuen direct market plus eingeschlagen hat. Ansage: Rund um diesen Markt werden wir journalistisch viele Akzente setzen, VC/PE/IPO war immer schon ein Steckenpferd unserer Redaktion, incl. http://www.boerse-social.com/ventureaward . Im übernächsten Börse Social Magazines werden wir die wesentlichen Player am direct market plus vorstellen: Capital Market Coaches (CMC) und Direct Funding Partner (DFP) ...

