Der Ölpreis steht seit Wochen unter Druck. Der Chef der International Energieagentur sagt heftige Preisschwankungen voraus - nach unten wie oben.

Für Fatih Birol ist die Technische Universität in Wien nicht irgendein Ort. An der Hochschule hat der heute 60-Jährige promoviert und auf dem nahen "Naschmarkt" sein erstes Geld verdient. Im Dachgeschoss der TU Wien nimmt sich der türkische Energiewissenschaftler Zeit für ein Gespräch. Die Internationale Energieagentur berät Staaten in Fragen der Energiepolitik.

Saudi-Arabien lässt gerade von einer Denkfabrik die Frage überprüfen, was im Ölmarkt ohne das die Opec passieren würde. Ist eine Welt ohne das Kartell wichtiger Ölnationen vorstellbar?Die Opec ist eine wichtige Institution im internationalen Energiemarkt. Aber die Märkte verändern sich, vor allem durch die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Die Produktion von Schieferöl in den USA nimmt sehr stark zu. In den nächsten sieben bis acht Jahren werden die Amerikaner mehr als die Hälfte der Weltproduktion sowohl von Öl als auch Gas liefern.

Bedeutet der Aufstieg der USA zum weltgrößten Öl- und Gasproduzenten im Gegenzug den Niedergang der Opec und der Opec+ - dem Bündnis mit Russland und anderen Nicht-Opec-Ländern?Der Ölmarkt gleicht einem Kuchen. Wenn die USA als zweifellos weltgrößter Ölproduzent ein größeres Stück herausschneiden, geht das zu Lasten der anderen Marktanteiler. In den vergangenen sieben Jahren sahen wir in den Vereinigten Staaten den größten Produktionszuwachs in der Geschichte. Derzeit beobachten wir in den USA zwar ein vorübergehendes Problem auf Grund der Pipeline-Kapazitäten. Dort gibt es ein Flaschenhalsproblem. Wenn die neuen Pipelines fertiggestellt ...

