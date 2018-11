Die USA und China überziehen sich derzeit mit Strafzöllen in Milliardenhöhe. Das wirkt sich massiv auf die Überschüsse der Firmen aus.

Das Gewinnwachstum der chinesischen Unternehmen ist im Zuge des Handelsstreits mit den USA eingebrochen.

Zwar sank ihre Verschuldung angesichts strengerer Kreditauflagen erstmals seit neun Jahren, doch stieg der Überschuss im dritten Quartal nur noch um durchschnittlich 3,9 Prozent, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Analyse von Reuters hervorgeht.

Dafür wurden die Bilanzen von 1950 Unternehmen ausgewertet, die an den Börsen in Shanghai und Shenzhen notiert sind. In den zwei Jahren zuvor legten die Quartalsgewinne noch jeweils zwischen 20 und 55 Prozent zu.

In der Finanzbranche allein schrumpften die Gewinne sogar um 52 Prozent - nicht zuletzt deshalb, weil die Kursrückgänge an den Aktienmärkten infolge des Handelskonfliktes den Wert ihrer Beteiligungen drückte.

Aber auch andere Branchen klagen. "Unsere Preise sind in diesem Jahr deutlich gefallen", erklärte etwa ein führender Manager des Solar-Unternehmens LONGi Green Energy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...