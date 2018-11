Bayer hat bei der Bekanntgabe seiner Zahlen vom dritten Quartal zwar einen deutlich geringeren Gewinn melden müssen, manche Marktbeobachter hatten jedoch mit einem noch größeren Einbruch gerechnet. Die Deutsche Bank etwa hat das Kursziel für den Chemiekonzern nach den Zahlen für das dritte Quartal zwar von 127 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Markt will der Einschätzung allerdings nicht folgen, was mit einem Thema zu tun haben könnte, das Bayer so schnell nicht ... (Achim Graf)

