Dow Jones - Jegliche Erholung wird verkauft

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average setzte in den vergangenen Tagen weiter zurück und unterbot auch die wichtige Unterstützung bei 25.250 Punkten. Im gestrigen Handel fiel einmal mehr auf, dass gute Ansätze in der Vorbörse oder auch zu Beginn des regulären Handels auf der Long-Seite schnell wieder abverkauft werden. Das gestrige Kursverhalten ist klar bärisch zu werten.

Ein ähnliches Prozedere könnte sich für heute ergeben. So besitzt der Dow Jones Industrial Average zunächst Erholungspotenzial bis an die Marken von 25.216 und 25.250 Punkten. Kann der Index diese Widerstände nicht überwinden, droht die nächste Abwärtswelle, wobei die Marke von 24.900 Punkten hierbei als Ziel genannt werden kann. Erst oberhalb von 25.250 Punkten wäre eine größere Gegenbewegung bis an die Hochs der letzten Tage um 25.510 Punkte möglich.

Unter 24.900 Punkten liegt im Chart kaum mehr Nennenswertes an Supports. In diesem Fall könnte der Index direkt mehrere 100 Punkte bis auf knapp 24.500 Punkte durchgereicht werden. Die Abwärtsgefahren sind folglich nicht zu unterschätzen. Die Entscheidung dürfte in Kürze fallen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.10.2018 - 15.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 15.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

