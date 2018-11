Am Ende einer wochenlangen Abwärtsstrecke erreichte die Infineon-Aktie am 26. Oktober bei 15,75 Euro ein neues Tief. Auf diesem Niveau griffen die Käufer erneut zu und leiteten eine Gegenbewegung ein. Diese führte die Aktie in einer dynamischen Rallye an den mittelfristigen Abwärtstrend seit Mitte Juni und die 50-Tagelinie heran.

Wie es vor dem Hintergrund der Steilheit der Rallye kaum anders zu erwarten war, ist der Kurs an der 50-Tagelinie zunächst gescheitert und wieder zurückgefallen. ... (Dr. Bernd Heim)

