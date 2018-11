Neus (ots) -



Fast 20 Jahre nach der Markteinführung des GEL-KAYANO[TM] 5 im Jahr 1999 belebt ASICS den ikonischen Laufschuh neu und huldigt damit einen der bedeutendsten Klassiker des Archivs. Bekannt und beliebt als Langstrecken-Laufschuh mit außergewöhnlichem Komfort im VIS-TECH Look war das Modell damals die fünfte Ausgabe der GEL-KAYANO-Serie, die initial 1993 gelauncht wurde. Der GEL-KAYANO[TM] 5 orientiert sich bezüglich seiner Silhouette und den grundlegenden Features sehr nah an dem Original. Ein paar Anpassungen wurden für die Fashion fokussiertere Neuauflage allerdings vorgenommen.



ASICS steht seit der Unternehmensgründung im Jahr 1949 für die Überzeugung "Substance over Hype", was sich auch in dem GEL-KAYANO[TM] 5 OG widerspiegelt. Ursprünglich entwickelt wurde der Hightech-Performance Runner um Läufern mehr Schutz, Stabilität und Dämpfung zu bieten. Auch 20 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung ist der GEL-KAYANO[TM] 5 OG wieder ein zeitgenössischer High-End Sneaker mit Substanz.



Der Vintage Runner repräsentiert ein harmonisches Zusammenspiel aus Heritage und Gegenwart. Versehen mit der topaktuellen GEL[TM]-Technologie, einer besonderen Farbzusammenstellung und einem Quadra-Lacing System, wurde der 1999er Kult-Klassiker modernisiert, ohne dabei seinen authentischen Look zu verlieren, der ihn in den 90ern so populär machte. Auch die ASICS hauseigene DUOMAX[TM] Technologie, für besseren Schutz und mehr Stabilität, darf hier natürlich nicht fehlen.



Zur Feier der Silhouette als Teil der legendären GEL-KAYANO[TM] Familie, schließt sich ASICS mit der Streetwear Bibel / Media Agentur HIGHSNOBIETY zusammen. Zur Kommunikation des offiziellen Releases auf den ASICSTIGER-Kanälen wird es eine Serie von Instagram Stories und Posts geben, die sich mit der Ästhetik von Running-Magazinen der späten 90er Jahre befassen. Das Vintage Running Editorial Material mit einem modernen Twist wird im Rahmen von Social Media-Stories auf dem ASICSTIGER Instagram Kanal die Entstehungsgeschichte des Sneakers beleuchten und alle wichtigen Informationen rund um das Produkt und den Release präsentieren.



Die spannende Neuauflage des GEL-KAYANO[TM] 5 ist ab dem 16.November auf ASICS.com, sowie bei ausgewählten ASICS Händlern erhältlich.



