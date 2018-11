In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 15.11. 14:22: Ein russischer Discounter will Deutschland erobern und es mit Lidl und Aldi aufnehmenKonkurrenz für die beiden Discounter Aldi und Lidl: Der russische DiscounterTorgservis will den deutschen Markt erobern. Das berichtet die "Lebensmittel Zeitung".Die in Berlin- ...>> Artikel lesen 15.11. 13:02: "Brutal, aber faszinierend": Wie ausgerechnet Rewe Amazon das Geschäft abgreifen willDie Rewe-Gruppe entstand bereits im Jahr 1927. Im Vergleich zum Online-Händler Amazon, der erst 1994 gegründet wurde, ist sie damit uralt. Doch Vorsicht, die Greisin arbeitet mit High ...>> Artikel lesen 15.11. 12:00: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...