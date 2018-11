Trotz der eingetrübten Stimmung an den Finanzmärkten ist das Gewinnwachstum der Unternehmen in den aufstrebenden Volkswirtschaften unverkennbar.Schwellenländer hatten in den vergangenen Monaten kein gutes Standing bei Investoren. Die Stimmung und die Kurse waren durch Zinsängste, Krisen, Deviseneinbrüche, Handelskonflikte im Keller. Von den jüngsten Börsenturbulenzen waren Aktien besonders hart betroffen. Seit Jahresanfang fiel der Aktienindex MSCI Emerging Markets deutlich stärker als der Industrieländerindex MSCI World. Der Handelskonflikt zwischen USA und China und die Aufwertung des US-Dollars werden dabei oftmals als Belastungsfaktoren ausgemacht.

