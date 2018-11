Apple-Mitgründer Steve Wozniak über seine Erfolgsformel, seinen gelöschten Facebook-Account und seine Begeisterung für europäische Datenschützer.

Sie sind auf dem Weg zu unserem Gespräch kaum durchgekommen, weil immer noch jemand ein Selfie mit Ihnen machen wollte. Hätten Sie sich damals in den Siebzigern, als Sie mit Steve Jobs Apple gegründet haben, gedacht, dass Sie eines Tages wie ein Rockstar gefeiert würden?Nein, absolut nicht. Ich war regelrecht schockiert, als mich die ersten Leute um ein Autogramm baten. Das war so um 1980 herum. Und ich dachte: Warum um alles in der Welt will man ein Autogramm von einem Ingenieur? Aber inzwischen ist Technologie so wichtig, dass die Ingenieure zu Stars werden.

Viele erhoffen sich von Ihnen auch einen Tipp, wie man schafft, was Ihnen gelungen ist. Also: Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?Ich habe schon mit 20 rausgefunden, wie man glücklich wird. Es kommt nicht auf das an, was du erreichst, sondern wie du dich fühlst. Wie oft lachst du? Welche Musik hörst du? Als ich Steve Jobs mit zu mir nach Hause brachte, habe ich ihm als Erstes alle meine Bob-Dylan-Alben gezeigt. Streite dich nicht mit Leuten! Und wenn dein Auto einen Kratzer bekommt, ärgere dich nicht darüber - sag dir einfach, mein Auto hat eben einen Kratzer!

Das klingt nicht gerade wie eine Anleitung zu bahnbrechenden Erfindungen.Es kommt auf die richtige Mischung von Menschen an. Das Silicon Valley, wo ich groß geworden bin, ist ein einzigartiger Ort. Es ist eine der wenigen Regionen in Amerika, wo mehr als die Hälfte der Leute zu Hause nicht englisch miteinander sprechen. Sie kommen aus der ganzen Welt - mit dieser Begeisterung für Technologie. Für uns im Valley ist diese Vielfalt, dieser Reichtum durch eine andere Perspektive, ganz selbstverständlich.

Die Berichte über Diversity in den großen Technologiekonzernen sehen aber anders aus. Bei Apple sind nur drei Prozent der Führungspositionen mit Schwarzen besetzt und nur 29 Prozent mit Frauen. Hängen Sie da womöglich einer etwas nostalgischen Sicht auf das Silicon Valley an?Ich habe den Eindruck, dass sich da viel tut. Dass Diversity den Unternehmenslenkern wichtig ist. Apple hat übrigens als eines der ersten großen Technologieunternehmen 2016 dafür gesorgt, dass Frauen und Männer das Gleiche verdienen. Zumindest in den USA.Auch jenseits des Sexismus, gegen den die Mitarbeiter von Google kürzlich sogar demonstrierten, hat der Ruf der Techelite zuletzt gelitten. Plötzlich stehen all jene, die das Internet zum wichtigsten Instrument für eine gerechtere Gesellschaft machen ...

