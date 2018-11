Während es Anfang der 1970er Jahre (alleine in Westdeutschland) noch ca. 250 Stromtote pro Jahr gab, ist diese Zahl heute auf deutschlandweit etwa 40 gesunken. Der überwiegende Teil der Todesfälle findet im privaten Umfeld statt - die Anzahl der gewerblichen tödlichen Stromunfälle im Bereich der BG ETEM lässt sich in den vergangenen Jahren meist an einer Hand abzählen.

Ob man mit dem Erreichten zufrieden sein kann und wo weitere Potenziale zur Erhöhung der elektrischen Sicherheit liegen, darüber sprachen wir mit Georg Luber. Er ist verantwortlich für die Normen- und Verbandsarbeit beim Siemens-Geschäftsbereich Low Voltage & Products in Regensburg.

»de«: Herr Luber, die Anzahl der Stromtoten ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken. Sind Sie mit dieser Entwicklung zufrieden?

G. Luber: Ja und nein. Der Rückgang ist in der Tat erfreulich, aber jeder Stromtote ist einer zu viel.

Zudem zeigt die Statistik aus meiner Sicht nicht das ganze Bild: Jedes Jahr sterben durchschnittlich 400 Menschen und es gibt tausende Schwerverletzte durch Rauch und Feuer - und Brandursache Nr. 1 ist die Elektrizität. Über 30?% aller Brände werden durch elektrischen Strom verursacht, dieser Wert ist seit vielen Jahren nahezu unverändert. Es besteht also durchaus noch Handlungsbedarf.

»de«: Welchen Einfluss hat die elektrotechnische Normung auf die Entwicklung der Unfallzahlen?

G. Luber: Die Anwendungsnormen der Reihe DIN VDE 0100 in Kombination mit den jeweiligen Produktnormen haben aus meiner Sicht erheblich zur Verbesserung der elektrischen Sicherheit beigetragen. Hier müssen sie allerdings in langen Zyklen denken. Bei einer Sanierungsrate von unter 1?% kann es Jahrzehnte dauern, bis sich eine neue Technologie breit durchgesetzt hat und sie einen wesentlichen Einfluss auf die Statistik nehmen kann.

»de«: Im Oktober 2018 wurde ja die aktuelle Fassung der DIN VDE 0100-410 »Schutz gegen elektrischen Schlag« eingeführt. Trägt sie zu einer Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei?

G. Luber: Eine wesentliche Neuerung der aktuellen Fassung der DIN VDE 0100-410: ...

