Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.VER: Verbund am 15.11. -6,48%, Volumen 210% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 15.11. -4,09%, Volumen 363% normaler Tage , ATS: AT&S am 15.11. -3,32%, Volumen 108% normaler Tage , OMV: OMV am 15.11. 0,87%, Volumen 78% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 15.11. 1,29%, Volumen 99% normaler Tage , RBI: RBI am 15.11. 1,96%, Volumen 131% normaler Tage , ATX: -0,53% Aktie Symbol SK Perf. RBI RBI 26.000 1.96% Wienerberger WIE 20.400 1.29% OMV OMV 46.470 0.87% AT&S ...

Den vollständigen Artikel lesen ...