Die Aktie der Deutschen Bank ist auch am Donnerstag schwächer geworden. Es ging gleich um 1,5 % nach unten, womit sich der Abwärtsdruck geradezu dramatisch verstärkt. Denn die Aktie kommt jetzt den letzten Unterstützungen nahe, die eventuell noch zur Verfügung stehen könnten. 8,50 Euro sind schnell erreicht. Darunter warten neue Allzeittiefs im Bereich von 8 Euro. Der Wert ist in einem schlechten charttechnischen Zustand, meinen die Analysten. Gleichzeitig scheinen die Notierungen kaum in der ... (Frank Holbaum)

