HAMILTON, Bermuda, Nov. 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enstar Group Limited ("Enstar") (Nasdaq: ESGR) hat heute die Preisgestaltung für die Emission von 4.400.000 Depositary Shares bekanntgegeben, die jeweils ein 1/1.000stel Anteil an ihren mit 7,00 % zu verzinslichen, nicht kumulativen Vorzugsaktien ohne Laufzeitbeschränkung der Serie E mit einem Nennwert von 1,00 USD und 25.000 USD Liquidationsvorzug pro Aktie (entspricht 25,00 USD pro Depositary Share) für einen Gesamtpreis von 110.000.000 USD darstellen. Die Emission wird voraussichtlich am 21. November 2018 vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen. Enstar hat den Emissionsbanken auch eine Option zum Kauf von bis zu 660.000 zusätzlichen Depositary Shares gewährt. Enstar beabsichtigt, die Depositary Shares am NASDAQ Global Select Market unter dem Tickersymbol "ESGRO" innerhalb von 30 Tagen nach dem Abschluss der Emission zu listen.

Enstar beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Finanzierung von Übernahmen, Betriebskapital und anderen Geschäftsmöglichkeiten. Wells Fargo Securities, Morgan Stanley und J.P. Morgan fungieren als gemeinsame Konsortialführer für die Emission, Barclays, HSBC und nabSecurities, LLC sind Joint Lead Manager und Lloyds Securities Inc. agiert als Co-Manager.

Die Depositary Shares werden auf der Grundlage einer gültigen Rahmenregistrierungserklärung angeboten, die zuvor bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots noch einen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, wenn überhaupt, erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts und eines entsprechenden Prospektnachtrags, der bei der SEC eingereicht wird. Sie können diese Dokumente kostenlos von der SEC unter www.sec.gov beziehen. Alternativ können Sie Kopien dieser Materialien bei Wells Fargo Securities LLC, unter der gebührenfreien Rufnummer 1-800-645-3751, bei Morgan Stanley & Co. LLC unter der gebührenfreien Rufnummer 1-866-718-1649 oder bei J.P. Morgan Securities LLC als R-Gespräch unter der Rufnummer 1-212-834-4533 anfordern.

Über Enstar

Enstar ist eine vielseitige Versicherungsgruppe mit einem Vermögen von mehr als 15,1 Milliarden US-Dollar, die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in Bermuda, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungen anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat Enstar über 80 Unternehmen und Portfolios übernommen. Zu den aktiven Underwriting-Geschäften von Enstar zählen die StarStone-Unternehmensgruppe, eine weltweit agierende, mit A- bewertete Spezialversicherungsgruppe mit mehreren globalen Underwriting-Plattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd's Syndicate 609 verwaltet und zeichnet. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen über die Absicht, die Überzeugung oder die aktuellen Erwartungen von Enstar und der Geschäftsleitung des Unternehmens. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten, keine Garantie für die zukünftige Unternehmensleistung darstellen und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Aussagen abweichen. Wichtige Risikofaktoren für Enstar sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Formular 10-K von Enstar für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr zu finden und werden hierin durch Bezugnahme aufgenommen. Darüber hinaus verpflichtet sich Enstar nicht dazu, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Änderungen oder Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekanntzugeben, um jegliche Änderungen an den Erwartungen des Unternehmens in Bezug darauf oder Änderungen an den Ereignissen, Bedingungen, Umständen oder Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakt: Guy Bowker

Telefon: +1 (441) 292-3645