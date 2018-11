Der Kurs der BASF-Aktie verläuft nach einem monatelangen Abwärtstrend nunmehr in einer Seitwärtsbewegung. In den letzten Tagen ist der Kurs wieder etwas stärker gefallen und das Bollinger Band hat sich ausgedehnt. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) liegen alle über dem Kurs, dies ist auch kein Wunder den monatelangen Kursverlusten. Vor einigen Tagen hat sich im MACD ein Kaufsignal gebildet. Der RSI lag in der überverkauften Zone, ist nun-aber wieder in den neutralen Bereich aufgestiegen.

