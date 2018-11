Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WMT: Wal-Mart am 15.11. -1,96%, Volumen 177% normaler Tage , HDI: Home Depot am 15.11. -1,41%, Volumen 190% normaler Tage , NKE: Nike am 15.11. -1,16%, Volumen 112% normaler Tage , CAT1: Caterpillar am 15.11. 3,45%, Volumen 110% normaler Tage , MMM: 3M am 15.11. 3,46%, Volumen 127% normaler Tage , CIS: Cisco am 15.11. 5,50%, Volumen 202% normaler Tage , Dow Jones: +0,83% Aktie Symbol SK Perf. Cisco CIS 46.770 5.50% 3M MMM 204.910 3.46% Caterpillar CAT1 129.420 3.45% Nike ...

Den vollständigen Artikel lesen ...