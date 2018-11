Verschnaufpause am Devisenmarkt: Das britische Pfund notiert am Freitag fast unverändert. Die Regierungskrise in London schwelt derweil weiter.

Ist das die Trendwende nach den Turbulenzen der vergangenen Tage? Beim britischen Pfund gab es am Freitagmorgen einen leichten Kursanstieg. Das Pfund notierte gegenüber dem Euro hauchdünn mit 0,04 Prozent im Plus bei 1,1283 Euro.

Damit hat sich die Währung nach dem starken Kursrutsch von rund 1,3 Prozent am Vortag vorerst stabilisieren können. Ein neuerlicher Aufwärtstrend sieht freilich anders aus - zu belastend wirken die politischen Turbulenzen in Westminster.

Der Rücktritt von mehreren Ministern am Donnerstag hatte die Regierung in London in eine Krise gestützt. Die britische Premierministerin Theresa ...

